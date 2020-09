FIFA 21 Ratings, svelata la Top 100: Messi ha battuto Cristiano Ronaldo!

Come promesso, oggi pomeriggio EA Sports ha svelato la Top 100 di FIFA 21, ossia la classifica con i cento calciatori più forti del gioco che arriverà sugli scaffali fisici e digitali a partire dal prossimo 9 ottobre. Scopriamola assieme!

Quest'anno gli sviluppatori canadesi, piuttosto che creare attesa e suspense, hanno pubblicato in un sol colpo l'intera classifica, liberamente consultabile a questo indirizzo. Sappiamo che siete curiosi di scoprire chi è il più forte del gioco, per cui vi diciamo subito che è Leo Messi, forte di un overall di 93 (un punto inferiore al 94 dello scorso anno). Stavolta la pulce siede sul trono da solo, poiché Cristiano Ronaldo ha perso 2 punti e con un OVR di 92 si deve accontentare della seconda posizione. Terzo la macchina da gol tedesca Robert Lewandowski con 91. A seguire trovate la Top 20:

Leo Messi - 94 Cristiano Ronaldo - 93 Robert Lewandowski - 91 Kevin De Bruyne - 91 Neymar Jr - 91 Jan Oblak - 91 Virgil Van Dijk - 90 Kylian Mbappé - 90 Mohamed Salah - 90 Sadio Mané - 90 Marc-André Ter Stegen - 90 Alisson - 90 Sergio Ramos - 89 Manuel Neuer - 89 Sergio Aguero - 89 Karim Benzema - 89 Casemiro - 89 Thibaut Courtois - 89 Joshua Kimmich - 88 Toni Kroos - 88

Il primo italiano in classifica è Ciro Immobile, che grazie ad un rating di 87 ha raggiunto la trentesima posizione. Se siete curiosi di scoprire la classifica intera, ribadiamo, potete dirigervi all'indirizzo sopra riportato.

FIFA 21 uscirà il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Successivamente arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, dove grazie al supporto a Dual Entitlement di Electronic Arts godrò dell'upgrade gratis dalle console di precedente generazione.