FIFA 21 e realtà, Ibrahimovic simula la pelata: un 'omaggio' a Mandzukic?

Con l'aggiornamento 1.11 di FIFA 21, il team di Electronic Arts ha introdotto alcune modifiche all'interno dell'ultima edizione del proprio simulatore calcistico.

Tra queste ultime, tuttavia, una in particolare ha catturato l'attenzione del pubblico. In maniera piuttosto inspiegabile, il titolo multipiattaforma ha infatti accolto una versione alquanto peculiare di Mario Mandzukic. L'attaccante croato, ex Juventus che ha di recente fatto il suo ritorno in campo unendosi alla rosa del Milan, è ritratto in FIFA 21 come completamente pelato. Una circostanza peculiare, che ha incuriosito ulteriormente gli appassionati dopo la comparsa sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic di una Story alquanto insolita.

Al suo interno, il carismatico attaccante svedese in forze al Milan ha pubblicato un'immagine in cui anch'egli appare completamente rasato. Non si tratta però di un improvviso cambio di look, ma di un semplice fotomontaggio, accompagnato dalla dicitura "All In". Il messaggio criptico ha scatenato la fantasia degli appassionati, che hanno elaborato le più disparate ipotesi sul suo significato. Tra queste, anche la possibilità che si tratti di una bonaria presa in giro proprio nei confronti del compagno di squadra Mandzukic. Sicuramente meno maliziose invece le teorie che vorrebbero il tutto come un omaggio a Ronaldo o come un segnale della necessità di ripartire da zero dopo la sconfitta con l'Atalanta.



Qualunque sia la verità, nel frattempo FIFA 21 è stato il gioco più venduto del 2020 in Europa.