FIFA 21, reveal trailer in arrivo: leak per i giocatori in copertina?

I videogiocatori appassionati di calcio potranno presto apprendere nuovi dettagli su FIFA 21, capitolo che segnerà il debutto del celebre fracnhise sportivo su console di prossima generazione.

Electronic Arts ha infatti confermato ufficialmente data e orario di pubblicazione del nuovo reveal trailer di FIFA 21, il cui debutto resta atteso per la giornata di giovedì 23 luglio. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 17:00 del fuso orario italiano. Nel rendere disponibile quest'informazioni, EA ha reso disponibile un video première su YouTube, pratica ormai piuttosto comune, ma che potrebbe aver offerto alcune involontarie anticipazioni.

Infatti, diversi dataminer non hanno esitato ad analizzarne il codice, all'interno del quale hanno trovato alcuni riferimenti quantomeno sospetti. Nello specifico, questi ultimi coinvolgono quattro celebri volti del calcio internazionale:

Kylian Mbappe , del Paris Sant-Germain;

, del Paris Sant-Germain; Trent Alexander-Arnold , del Liverpool;

, del Liverpool; Joao Felix , dell'Atlético Madrid;

, dell'Atlético Madrid; Erling Haaland, del Borussia Dortmund;

Questo avvistamento ha spinto la community ad ipotizzare che i quattro calciatori possano rappresentare i volti scelti da EA per apparire sulle. Ad accrescere la curiosità in tal senso, ha in seguito contribuito un intervento di EA, che ha rimosso ogni riferimento agli atleti dal codice del trailer. In attesa di saperne di più, ricordiamo che sarà possibile, a certe condizioni, ottenere un upgrade gratuito di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X