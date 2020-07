FIFA 21: il Reveal Trailer mostra le prime scene di gameplay

Come promesso nei giorni scorsi, dopo aver presentato la copertina di FIFA 21 con Kylian Mbappè Electronic Arts pubblica il Reveal Trailer di FIFA 21 per illustrare le novità del prossimo capitolo del simulatore calcistico tra gameplay, contenuti e grafica.

Oltre alla presenza delle già confermate licenze della Champions League e della UEFA Europa League, nel nuovo kolossal targato EA Sports troveremo molte sorprese e innovazioni, a giudicare da quanto specificato dagli sviluppatori dall'annuncio di FIFA 21 all'evento EA Play Live.

Tra le novità previste, citiamo ad esempio l'ammodernamento dell'esperienza di FIFA Ultimate Team, la compatibilità con i feedback aptici del DualSense su PS5, l'abbattimento dei tempi di caricamento su console nextgen, l'adozione di un sistema di rendering e di illuminazione più autentico.

Sotto il profilo dell'esperienza di gioco e dell'immersività, FIFA 21 implementerà una tecnologia più realistica per i fisici dei giocatori, un sistema migliorato per le animazioni dei movimenti degli atleti in campo, l'introduzione di comportamenti più realistici nei movimenti senza palla che contribuiranno a "umanizzare" i giocatori attraverso azioni come la sistemazione dei parastinchi o le grida lanciate ai compagni di squadra per ricevere un passaggio. Non meno interessanti sono poi le sorprese riservateci dalle nuove reazioni dei giocatori, della panchina e dei tifosi, anche grazie a filmati pre-partita che eleveranno ulteriormente il tasso di esperienza e il coinvolgimento degli utenti.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che FIFA 21 sarà disponibile dal mese di ottobre su PC, PS4 e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series X di FIFA 21 in Dual Entitlement, il servizio di EA che permetterà agli acquirenti delle edizioni last-gen di scaricare gratis un update per la grafica e i contenuti della versione nextgen.