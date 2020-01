FIFA 21: il reveal trailer con le novità di gameplay atteso per l'E3 2020?

Il 2020 è destinato ad essere un anno davvero emozionante per i videogiocatori grazie all'uscita delle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X. Per questo motivo in molti si aspettano il ritorno in pompa magna di EA sul titolo calcistico più atteso per la next-gen, FIFA 21.

Ovviamente l'appuntamento più quotato per un probabile reveal è l'E3 2020 di Los Angeles: la famosa fiera videoludica si terrà tra il 9 e l'11 giugno ed è proprio in questo contesto che ci si aspetta di poter dare un primo sguardo al nuovo FIFA 21. Gli addetti ai lavori pronosticano anche uno speciale livestream dall'E3, dedicato alla simulazione calcistica di Electronic Arts e incentrato sulle novità e sui miglioramenti del gameplay. Dopo un periodo di "silenzio stampa" programmato, EA potrebbe poi tornare all'attacco con altri trailer che vadano a descrivere le nuove funzionalità nonché un assaggio più generale alle meccaniche di gioco, esattamente come è successo per la versione attuale FIFA 20.

Insomma, tra le poche certezze che offre l'industria c'è sicuramente la presentazione del prossimo FIFA 21. Resta da capire con quali modalità EA vorrà affrontare l'anno della next-gen, nonché le novità che questo porterà con se. In attesa di saperne di più, voi cosa ne pensate?