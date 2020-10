FIFA 21 ha già ricevuto una patch: ecco cosa cambia

Nonostante FIFA 21 sia disponibile solo in Accesso Anticipato per tutti gli abbonati a EA Play (non senza problemi), ha già ricevuto una patch correttiva. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Quello che a tutti gli effetti rappresenta il Title Update 1 di FIFA 21 è al momento disponibile solamente su PlayStation 4 e PC. EA non ha fornito tempistiche precise, ma ci aspettiamo che arrivi a breve anche su Xbox One. L'aggiornamento interviene su un singolo problema legato al multiplayer, ossia un bug che in caso di abbandono di un giocatore faceva proseguire la partita contro una squadra controllata dall'Intelligenza Artificiale della CPU. Il bug si verificava in qualsiasi tipologia di match online, e per fortuna ora è solo un ricordo.

EA Sports ha promesso che continuerà a monitorare il feedback dei giocatori al fine di risolvere tutte le problematiche del gioco. FIFA 21, ricordiamo, verrà lanciato ufficialmente il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Successivamente arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, con una versione creata ad hoc e con supporto all'upgrade gratis dalla passata generazione di console. Non esitate a mandarci una segnalazione in caso di rottura del day-one di FIFA 21.