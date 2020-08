FIFA 21: la Roma sarà disponibile con nome e stemma modificati

Dopo aver confermato l'accordo di esclusiva con Inter e Milan in FIFA 21, Electronic Arts ha anche ufficializzato l'interruzione della partnership con la Roma, squadra che nel prossimo capitolo della serie annuale approderà con una serie di modifiche.

I fan della squadra dovranno quindi accontentarsi di alcune limitazioni dovute all'assenza di accordi. Innanzitutto la squadra sarà presente nel gioco sotto il nome di Roma FC e il suo stadio ufficiale non sarà l'Olimpico ma lo Stadion Olympik. Come se non bastasse, le maglie indossate dai calciatori della Roma FC presenteranno alcune differenze con quelle ufficiali (da poco annunciate) e lo stemma, proprio come tutti gli aspetti già citati, non riprenderà per filo e per segno quello originale.

Per quanto possa essere una scelta che scontenterà alcuni fan, chi gioca ogni anno titoli di questo genere sa bene che situazioni come questa accadono molto spesso e proprio l'anno scorso abbiamo assistito a qualcosa di molto simile con il Piemonte Calcio in FIFA 20, ovvero la squadra che ha preso il posto della Juventus.

Vi ricordiamo che FIFA 21 arriverà in tutti i negozi a partire dal 9 ottobre 2020 sulle seguenti piattaforme: PC, Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco potrà inoltre essere aggiornato gratuitamente alla versione PlayStation 5 e Xbox Series X all'uscita delle due console di prossima generazione.