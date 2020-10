FIFA 21: rottura day one e avvistamenti in Italia, aspettiamo le vostre segnalazioni

FIFA 21 uscirà il 9 ottobre ma sarà disponibile dal 6 ottobre preordinando o acquistando le edizioni Champions e Ultimate. Come ogni anno parte la caccia alla rottura del day one, proviamo a fare il punto della situazione in Italia.

Nel momento in cui scriviamo, nessun rivenditore ha rotto il day one di FIFA 21 e il gioco non è disponibile per l'acquisto, del resto manca più di una settimana al lancio ufficiale, non c'è da stupirsi dunque. I canali social di catene come GameStop, Euronics, Unieuro, Mediaworld e ovviamente Amazon sono stati presi d'assalto da utenti che chiedono informazioni sulla vendita anticipata ma senza riuscire a ottenere informazioni concrete.

Le edizioni Champions e Ultimate saranno disponibili da martedì 6 ottobre mentre la Standard Edition dal 9 ottobre, c'è chi ipotizza una possibile rottura del day one nel fine settimana o al più tardi lunedì 5 ottobre per le due versioni speciali, ma si tratta solamente di ipotesi. Noi continueremo a monitorare la situazione e ovviamente aspettiamo le vostre segnalazioni in merito Potete lasciare le testimonianze nello spazio spazio qui sotto dedicato ai commenti, tuttavia vi invitiamo a non pubblicare foto di scontrini, nomi di commessi, negozi ed eventuali numeri di telefono dei punti vendita.



Dal primo ottobre gli abbonati EA Play possono giocare a FIFA 21 in anticipo grazie alla prova anticipata di dieci ore, la demo di FIFA 21 non sarà disponibile, rompendo così una tradizione che andava avanti da più di dieci anni.