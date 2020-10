FIFA 21, sconti sui bundle PS4 e Xbox One S: le offerte di GameStop

FIFA 21 è stato lanciato sul mercato lo scorso venerdì, ma è già oggetto di alcune interessanti promozioni. Dopo Esselunga, che lo ha prezzato a 49,99 euro per un periodo limitato, GameStop ha lanciato delle offerte sui bundle con le console PlayStation 4 e Xbox One. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Innanzitutto, PlayStation 4 Silm da 500 GB è proposta al prezzo di 289,98 euro (anziché 349,99 euro) assieme ad una copia fisica di FIFA 21, un codice voucher di FIFA Ultimate Team e un codice promo di PlayStation Plus della durata di 14 giorni. L'offerta su questo bundle sarà disponibile online e presso i negozi della catena fino al prossimo 25 ottobre. Spazio anche per Xbox One S da 1TB, che fino al 23 ottobre può essere acquistata a 279,99 euro assieme ad una copia di FIFA 21 e un gioco a scelta tra Gears 5, Tom Clancy's The Division 2 e Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions.

Per maggiori dettagli sulle promozione, vi invitiamo a recarvi presso il vostro negozio di fiducia, oppure sul sito ufficiale di GameStop, nelle pagine dedicate alla promozioni PlayStation e alla promozioni Xbox. Prima di salutarvi, ricordiamo ancora una volta che FIFA 21 può essere acquistato a 49,99 euro presso Esselunga.