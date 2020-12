FIFA 21: segnalati problemi nel mancato update da PS4 e Xbox One a PS5 e Series X/S

Sui social e sui forum videoludici più popolari, diversi acquirenti della versione Xbox One di FIFA 21 riferiscono di essere incappati in un problema che non consente loro di accedere correttamente all'update nextgen per Xbox Series X o Series S.

Il problema in questione sembra essere del tutto analogo a quello che ha interessato di recente l'utenza PlayStation con il mancato update di AC Valhalla e WD Legion su PS5. Come evidenziato dal frequentatore di Reddit conosciuto come ChrisStoneGermany, e da molti utenti che stanno commentando il suo post per confermare l'errore, su piattaforme Xbox sembrerebbe sussistere una sorta di "conflitto" tra lo Smart Delivery di Microsoft e il sistema Dual Entitlement di Electronic Arts.

Nel momento in cui scriviamo, le segnalazioni dei redditor coinvolgono anche le versioni PlayStation, seppure in misura limitata. Chi è incappato in questo errore riferisce di non aver potuto scaricare in maniera corretta la versione nextgen di FIFA 21 ma di essere stati reindirizzati alla versione di prova su EA Play, con il download dell'edizione "a tempo" che consente l'accesso al titolo solo per 10 ore.

Anche voi avete riscontrato questi problemi nell'aggiornamento di FIFA 21 alla versione nextgen ? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X/S.