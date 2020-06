FIFA 21, Star Wars Squadrons e gli altri annunci dell'EA Play del 19 giugno

Questa notte Electronic Arts terrà il suo showcase annuale denominato EA Play in programma a partire dalle 01:00 di venerdì 19 giugno. Seguilo con noi dalle 20:00 di giovedì sera in diretta su Twitch, una mini maratona che vi accompagnerà per tutta la serata e almeno fino alle 02:30 del mattino. Ma cosa possiamo aspettarci da questo evento?

Sicuramente ci sarà spazio per il poker di giochi sportivi targati Electronic Arts: in questa occasione probabilmente assisteremo all'annuncio di FIFA 21 e ai reveal di NHL Hockey 2021 e NBA LIVE 2021, serie quest'ultima che non ha trovato particolare fortuna in questi anni. Madden NFL 21 è già stato annunciato ma sarà presente all'evento con un nuovo trailer e ulteriori dettagli sul gameplay.

Altra presenza certa è quella legata al gameplay di Star Wars Squadrons, il gioco è stato annunciato a inizio settimana con rimando proprio all'EA Play per vedere le prime sequenze in-game. Ulteriore certezza è il nuovo gioco di Josef Fares, autore di A Way Out, il quale ha invitato i suoi fan a non perdere lo show di stanotte per nessun motivo al mondo. Anche Respawn sarà presente con novità su Apex Legends, da più parti si parla di un porting per Nintendo Switch in dirittura di arrivo ma non sono esclusi annunci legati a PS5 e Xbox Series X.

Per quanto riguarda i rumor invece il più succoso è certamente quello legato all'annuncio di Mass Effect Trilogy Remaster, apparentemente in arrivo a fine anno in versione rimasterizzata, inoltre si parla anche di una possibile remastered di Battlefield 3 per sopperire alla mancanza di un nuovo capitolo della saga, con Battlefield 6 in arrivo non prima della fine del 2021. Spazio probabilmente anche alle produzioni mobile per iOS e Android, segmento di mercato che in questi ultimi anni si è rivelato molto favorevole per Electronic Arts.

Appuntamento il 19 giugno alle 01:00, nella notte tra giovedì e venerdì scopriremo le novità di Electronic Arts per la prossima stagione videoludica.