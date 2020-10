FIFA 21, Super Mario scansati: un esilarante bug fa saltare i calciatori troppo in alto

Nonostante gli sforzi continui che compie anno dopo anno per migliorare la sua serie calcistica, EA Sports riesce sempre a farsi sfuggire qualcosa. FIFA 21, come i predecessori, non è esente da problemi, alcuni anche decisamente spassosi come quello che vi mostriamo oggi.

Un esilarante bug, divenuto protagonista di una grande mole di video testimonianze, fa saltare i calciatori molto, troppo in alto, trasformandoli in dei novelli Super Mario. Non è ancora chiaro cosa lo innesca: una precisa combinazione di tasti? Una particolare skill che non funziona come dovrebbe? Non lo sappiamo, ma una cosa è certa: la visione dei filmati allegati in calce a questa notizia vi strapperà più di una risata. Il primo video soprattutto, che mostra un giocatore compiere un balzo di una decina di metri accompagnato da un'esplosione di fuochi d'artificio! Questo, in ogni caso, è solo uno dei tanti bug presenti in FIFA 21... giusto qualche giorno fa ve ne abbiamo mostrati degli altri.

FIFA 21, ricordiamo, al momento può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in Edizione Legacy, su Nintendo Switch. Accompagnerà i lanci di Xbox Series X|S il 10 novembre e PlayStation 5 il 19 novembre: grazie al programma Dual Entitlement, gli acquirenti del gioco su PS4 e Xbox One otterranno l'upgrade gratis alle versioni di prossima generazione.