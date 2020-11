FIFA 21 in super offerta per il Black Friday da GameStopZing

Fino al 30 novembre FIFA 21 è in sconto per il Black Friday, ci troviamo di fronte ad una buona occasione per acquistare il gioco di calcio Electronic Arts a meno di 40 euro in versione Standard e meno di 50 euro in edizione Ultimate e Champions.

Sul sito di GameStopZing trovate FIFA 21 in offerta per il Black Friday, la Standard Edition per PS4 e Xbox One costa 39.04 euro mentre la Legacy Edition per Nintendo Switch ha un prezzo di 36,69 euro.

Quanto costa FIFA 21 in offerta?

Tutte le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One permettono di ottenere l'aggiornamento di FIFA 21 gratis per PS5 e Xbox Series X/S, disponibile dal 4 dicembre. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X, l'update porta in dote una serie di interessanti novità sotto il profilo tecnico e il pieno supporto per DualSense e il nuovo controller Xbox.