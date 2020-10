FIFA 21 ancora in testa in UK: Nintendo Switch domina la Top 10

Per la terza settimana consecutiva, il simulatore calcistico firmato dagli sviluppatori di Electronic Arts conquista la vetta della classifica di vendita retail del Regno Unito.

La Top 10 videoludica UK vede infatti ancora FIFA 21 occupare il gradino più alto del podio. Nonostante una performance commerciale meno brillante rispetto a quanto visto con il debutto di FIFA 20, lo sportivo non arretra nella classifica, che tuttavia risulta dominata da produzioni per Nintendo Switch. Non accenna infatti ad abbandonare le prime posizioni Animal Crossing: New Horizons, il cui successo dirompente ha stupito la stessa Nintendo. Resiste anche Mario Kart 8: Deluxe, tra i primi giochi ad accompagnare il lancio della console ibrida, seguito a ruota da Super Mario 3D All-Stars e Ring Fit Adventure. Di seguito, la Top 10 completa:

FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Mario Kart 8: Deluxe Super Mario 3D All-Stars Ring Fit Adventure Minecraft Dungeons Crash Bandicoot 4: It's About Time Grand Theft Auto 5 Marvel's Avengers

Secondo i dati più recenti, il crollo delle vendite fisiche di FIFA 21 nel Regno Unito si attesterebbe addirittura sul 42% circa, rispetto a quanto visto con FIFA 20 lo scorso anno. È tuttavia opportuno sottolineare che le vendite del formato digitale hanno invece subito un incremento. Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente la recensione di FIFA 21