FIFA 21 TOTS: arriva anche il Team of the Season della Ligue 1!

Ad una settimana dalla pubblicazione della Squadra della Stagione della Serie A, è arrivato il turno dell'ultimo dei grandi campionati europei: EA Sports ha appena messo a disposizione il Team of the Season della Ligue 1 nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team.

Un terzo della compagine è composta da campioni provenienti dal Paris Saint-Germain, squadra che nonostante gli alti valori in campo non è riuscita a conquistare il titolo. Spicca senza dubbio Mbappé con un OVR di 97, ma non scherzano neppure i suoi compagni, come Neymar Jr. con 96. Dal Lille, squadra campione di Francia, arrivano José Fonte 93, André 92, Bamba 92 e Yilmaz 91.

Team of the Season della Ligue 1 | FUT 21

Mbappé 97 (Paris Saint-Germain)

Neymar Jr 96 (Paris Saint-Germain)

Depay 95 (Olympique Lione)

Di Maria 95 (Paris Saint-Germain)

Navas 94 (Paris Saint-Germain)

José Fonte 93 (Lille)

Ben Yedder 93 (AS Monaco)

Marquinhos 93 (Paris Saint-Germain)

André 92 (Lille)

Bamba 92 (Lille)

Yilmaz 91 (Lille)

Lucas Paquetá (Olimpique Lione)

Clauss 90 (Lens)

Laborde 89 (Montpellier)

Caio Henrique 88 (Monaco)

I calciatori del Team of the Season della Ligue 1 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per un periodo di tempo limitato. Ad affiancarli c'è la carta di Kimpembe 90 (Paris Saint-Germain), ottenibile mediante Obiettivo Giocatore. Ne approfittiamo per segnalarvi che nei pack ci sono anche le carte della Squadra della Settimana 35 di FUT, l'ultima della Stagione 2020/2021 di FIFA 21.