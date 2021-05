FIFA 21 TOTS, arriva il Team of the Season della Serie A: Ronaldo, Insigne, Lukaku

Era solo questione di tempo: dopo il Team of the Season della Premier League, la Squadra della Stagione della Liga spagnola e il Team of the Season della Bundesliga, è finalmente arrivato il turno della Serie A, massima competizione calcistica italiana.

La compagine composta dai migliori calciatori del nostro campionato è capitanata da Cristiano Ronaldo, che eguaglia Messi e Lewandowski conquistando una carta con un OVR pari a 98. Non scherzano neppure gli altri: Romelu Lukaku ha ricevuto un punteggio di 96, mentre gli "scugnizzi" del Napoli Dries Mertens e Lorenzo Insigne si sono guadagnati degli OVR di 95 e 94, rispettivamente. Ecco a voi il Team of the Season della Serie A al gran completo:

Team of the Season della Serie A | FUT 21

Cristiano Ronaldo 98 - Juventus

Romelu Lukaku 96 - Inter

Dries Mertens 95 - Napoli

Lorenzo Insigne 94 - Napoli

Lautaro Martínez 94 - Inter

Franck Kessié 93 - Milan

Rodrigo de Paul 93 - Udinese

Luis Muriel 93 - Atalanta

Stefan de Vrij 92 - Inter

Theo Hernández 92 - Milan

Gianluigi Donnarumma 91 - Milan

Juan Cuadrado 91 - Juventus

Cristian Romero 90 - Atalanta

Milan Škriniar 89 - Inter

Domenico Berardi 88 - Sassuolo

Non mancano le consuete iniziative a sostegno del Team of the Season: a partire da oggi sono disponibili anche la Sfida Creazione Rosa di Hirving Lozano 92 (Napoli), l'Obiettivo Giocatore di Nicolò Barella 92 (Inter) e l'Obiettivo Giocatore Momenti di Felipe Caicedo 91 (Lazio).di FIFA 21 Ultimate Team, dove trovate anche il Team of the Week 34 con Gigi Buffon