FIFA 21 TOTS: Lewandowski 98 nel Team of the Season della Bundesliga

Dopo il Team of the Season della Premier League e la Squadra della Stagione della Liga spagnola, è arrivato il turno di un altro dei grandi campionati europei, la Bundesliga! Scopriamo assieme i migliori calciatori della massima divisione tedesca, già disponibili nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team!

Come prevedibile, è estremamente ampia la rappresentanza del Bayern Monaco, già laureatosi campione di Germania per la trentunesima volta nella sua storia. A guidare la compagine c'è il capocannoniere Robert Lewandowski con un OVR di 98, uguale a quello già assegnato alla carta TOTS di Lionel Messi. Seguono Sancho del Borussia Dortmund e Kimmich del Bayern Monaco con 96, e Haaland del Borussia Dortmund con 95.

Team of the Season della Bundesliga | FUT 21

Robert Lewandowski 98 - Bayern Monaco Jadon Sancho 96 - Borussia Dortmund Joshua Kimmich 96 - Bayern Monaco Erling Håland 95 - Borussia Dortmund Leon Goretzka 95 - Bayern Monaco Manuel Neuer 95 - Bayern Monaco Thomas Müller 94 - Bayern Monaco Kingsley Coman 93 - Bayern Monaco Mats Hummels 93 - Borussia Dortmund Marcel Sabitzer 92 - Lipsia Alphonso Davies 91 - Bayern Monaco André Silva 91 - Eintracht Francoforte Maxence Lacroix 90 - Wolfsburg Angeliño 90 - Lipsia Ridle Baku 88 - Wolfsburg

I calciatori del Team of the Season della Bundesliga sono, dove rimarranno per un tempo limitato. Contestualmente EA Sports ha messo a disposizione anchedella Union Berlino come Moments SBC,del Wolfsburg come Obiettivo Flashback edel Bayer Leverkusen come Obiettivi Momenti.