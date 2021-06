FIFA 21 TOTS: il meglio del meglio nell'Ultimate Team of the Season, ora disponibile

A pochi giorni dall'inizio degli Europei di calcio, l'evento Team of the Season di FIFA 21 Ultima Team giunge al culmine e chiude in bellezza presentando la Squadra della Stagione Definitiva, che include i miglio giocatori in assoluto dell'ultima annata.

Nell'Ultimate Team of the Season non poteva certamente mancare il trio delle meraviglie composto da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, tutti e tre caratterizzati da una carta con OVR pari a 98. Non scherzano neppure Kylian Mbappé con 97 e Romelu Lukaku, Jan Oblak, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Joshua Kimmich e Bruno Fernandes, tutti con 96. Ecco a voi la squadra al gran completo.

Ultimate Team of the Season | FUT 21

Lionel Messi 98 - Barcellona

Cristiano Ronaldo 98 - Juventus

Robert Lewandowski - 98 Bayern Monaco

Kylian Mbappé 97 - Paris Saint-Germain

Romelu Lukaku 96 - Inter

Jan Oblak 96 - Atletico Madrid

Kevin De Bruyne 96 - Manchester City

Mohamed Salah 96 - Liverpool

Joshua Kimmich 96 - Bayern Monaco

Bruno Fernandes 96 - Manchester United

Stefan de Vrij 92 - Inter

Jonathan Bamba 92 - Lille

Theo Hernández 92 - Milan

João Cancelo 91 - Manchester City

I calciatori dell'Ultimate Team of the Season sono già disponibili all'interno dei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana. Ad essi va ad aggiungersi Manuel Lanzini 93 del West Ham United, ottenibile completando gli Obiettivi Momenti. Intanto stanno già circolando i primi rumor sul prossimo capitolo della serie: ci sarà una modalità carriera online in FIFA 22?