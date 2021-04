FIFA 21 TOTS: svelato il Team of the Season della Community con Zielinski e Ilicic

Dopo un'intera settimana di votazioni, EA Sports ha svelato i quindici calciatori del Team of the Season della Community scelti dagli utenti di FIFA 21 Ultimate Team!

Questi quindici campioni sono stati scelti tra un totale di cento candidati, che nel corso di questa stagione si sono distinti per la loro abilità e soprattutto per la loro costanza, oltre ad aver ricevuto un massimo di un oggetto speciale in FUT 21. Senza ulteriori indugi, ecco a voi la Squadra della Stagione scelta dalla Community!

Community Team of the Season | FIFA 21 Ultimate Team

Federico Valverde 92 - Real Madrid

Harvey Barnes 92 - Leicester City

Davide Alaba 92 - Bayern Monaco

Aaron Wan-Bissaka 92 - Manchester United

Nordi Mukiele 90 - Lipsia

Tanguy Ndombele 90 - Tottenham Hotspur

Leon Bailey 90 - Bayer Leverkusen

Christopher Nkunku 89 - Lipsia

Piotr Zieliński 89 - Napoli

Alphonse Areola 89 - Fulham

Nicolás Tagliafico 90 - Ajax

Odsonne Edouard 88 - Celtic

Moise Kean 87 - Paris Saint-Germain

Connor Goldson 87 - Rangers

Josip Iličić 91 - Atalanta

Cosa ve ne pare dei calciatori selezionati? Per chi avevate votato? Contestualmente al Team of the Season della Community, EA Sports ha messo a disposizione anche il Team of the Season della EFL, seconda divisione calcistica inglese (potete consultare la squadra completa in calce a questa notizia). Sono inoltre già disponibili la Sfida Creazione Rosa per Federico Chiesa (89) della Juventus, e le Sfide Obiettivo per Ángel Correa (90) dell'Atletico Madrid e Nick Powell (88) dello Stoke City. Ricordiamo, infine, che nei pacchetti c'è anche la Squadra della Settimana 30 con Immobile e Berardi.