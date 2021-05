FIFA 21 TOTS: ecco il Team of the Season de LaLiga con Messi 98!

Prosegue l'iniziativa Team of the Season di FIFA 21 Ultimate Team, che settimana dopo settimana sta premiando i migliori giocatori dei principali campionati internazionali. Dopo il TOTS della Community e il Team of the Season della Premier League, è giunto il turno della Liga spagnola!

EA Sports ha sicuramente avuto l'imbarazzo della scelta, contando l'incredibile numero di campioni militanti nella massima competizione iberica. Il numero uno è sempre lui, Lionel Messi, che si è beccato una carta TOTS con OVR 98, seguito a ruota da altri fenomeni del calibro di Karim Benzema 97, Jan Oblak 96, Raphaël Varane 95 e Luis Suárez 95. A seguire la rosa al gran completo.

Team of the Season de LaLiga | FUT 21

Lionel Messi 98 - Barcellona

Karim Benzema 97 Real aAdrid

Jan Oblak 96 - Atletico Madrid

Raphaël Varane 95 - Real Madrid

Luis Suárez 95 - Atletico Madrid

Frenkie De Jong 94 - Barcellona

Casemiro 94 - Real Madrid

Jordi Alba 93 - Barcellona

Nabil Fekir 92 - Betis

Lucas Vazquez 92 - Real Madrid

Jesús Navas 91 - Siviglia

Gerard Moreno 90 - Villareal

Marcos Llorente 89 - Atletico Madrid

I calciatori del Team of the Season de LaLiga si trovano già nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per un periodo limitato. Quest'oggi sono stati presentati anche Marcelo 92 del Real Madrid sotto forma di Sfida Creazione Rosa Flashback, Alexander Isak 92 della Real Sociedad come Obiettivo Giocatore e William Carvalho 89 del Betis come Obiettivo Giocatore Momenti. Ricordiamo che nei pacchetti ci sono anche le carte del Team of the Week 32 di FUT 21.