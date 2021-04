FIFA 21 TOTS, votate per il Team of the Season della Community: tutti i calciatori

È ritornato quel momento dell'anno: EA Sports ha ufficialmente aperto le votazioni per i calciatori del Team of the Season della Community di FIFA 12 Ultimate Team!

Con questo evento ricorrente vengono celebrati i migliori giocatori della stagione. Qui entrate in gioco voi, poiché è vostro compito scegliere e premiare gli 11 calciatori più costanti dell'anno trascorso tra un totale di 100 candidati. La lista completa, che potete consultare di seguito, include dei giocatori che hanno ottenuto un massimo di un oggetto speciale in FUT 21 e non più di quattro atleti dello stesso campionato.

Portieri

Alessio Cragno - Cagliari

Álex Remiro - Real Sociedad

Alphonse Areola - Fulham

Fernando Muslera - Galatasaray

Kasper Schmeichel - Leicester

Péter Gulácsi - Lipsia

Walter Benítez - Nizza

Difensori

Aaron Wan-Bissaka - Manchester United

Ahmed Sharahili - Al Shabab

Alexander Scholz - Midtjylland

Connor Goldson - Rangers

David Alaba – Bayern Monaco

Edmond Tapsoba - Bayer Leverkusen

Emre Can - Borussia Dortmund

Espen Ruud - Odds Ballklubb

Filip Mladenović - Legia Varsavia

Francesco Acerbi - Lazio

Gianluca Mancini - Roma FC

James Justin - Leicester

Johan Larsson - Elfsborg

Kang Sang Woo - Pohang Steelers

Ko Itakura - Groningen

Kurt Zouma - Chelsea

Lucas Digne - Everton

Marcos Senesi - Feyenoord

Nicolás Tagliafico - Ajax

Nordi Mukiele - Lipsia

Philipp Max - PSV

Ridle Baku - Wolfsburg

Roberto Lopes - Shamrock Rovers

Romain Perraud - Brest

Tyrone Mings - Aston Villa

Centrocampisti

Anders Christiansen - Malmö

Ángel Correa - Atlético Madrid

Atiba Hutchinson - Beşiktaş

Bruno Costa - Paços de Ferreira

Christopher Nkunku - Lipsia

Embarba - Espanyol

Farid Boulaya - Metz

Fayçal Fajr - Sivasspor

Federico Chiesa - Piemonte Calcio

Federico Valverde - Real Madrid

Gaël Kakuta - Lens

Gonzalo Martínez - Al Nassr

Hans Vanaken - Club Brugge

Jonas Hofmann - Borussia M'gladbach

Jordan Veretout - Roma FC

Konstantinos Fortounis - Olympiacos

Lee Jae Sung - Holstein Kiel

Louis Schaub - Lucerna

Luis Romo - Cruz Azul

Manuel Locatelli - Sassuolo

Marco Mancosu - Lecce

Merino - Real Sociedad

Michael Liendl - Wolfsberger

Naïm Sliti - Al Ettifaq

Olimpiu Moruțan - FCSB

Oliver Skipp - Norwich City

Pierre-Emile Højbjerg - Tottenham

Piotr Zieliński - Napoli

Ryan Gauld - Farense

Sercan Sararer - Türkgücü Monaco

Tanguy Ndombele - Tottenham

Téji Savanier - Montpellier

Viktor Tsygankov - Dinamo Kiev

Wu Xi - Shanghai Greenland Shenhua

Attaccanti

Adam Armstrong - Blackburn Rovers

Andrea Belotti - Torino

Boulaye Dia - Stade de Reims

Burak Yılmaz - Lille

Duván Zapata - Atalanta

Everaldo - Kashima Antlers

Harvey Barnes - Leicester

Jamie Maclaren - Melbourne City

Jan Kuchta - Slavia Praga

Jonas Wind - Copenaghen

Jordan Larsson - Spartak Mosca

Joselu - Deportivo Alavés

Josip Iličić - Atalanta

Kaoru Mitoma - Kawasaki Frontale

Leon Bailey - Bayer Leverkusen

Lior Refaelov - Anversa

Lorenzo Pellegrini - Roma FC

Luis Miguel Rodríguez - Colón

Mario Gavranović - Dinamo Zagabria

Michail Antonio - West Ham

Miroslav Stevanović - Servette

Mohamed Bayo - Clermont Foot

Moise Kean - Paris Saint-Germain

Negredo - Cadice

Noa Lang - Club Brugge

Odsonne Edouard - Celtic

Patson Daka - Salisburgo

Ricardo Horta - Braga

Ricardo Lopes - Shanghai SIPG

Robert Berić - Chicago Fire

Rogelio Funes Mori - Monterrey

Siriki Dembélé - Peterborough United

Stanislav Iljutcenko - Pohang Steelers

Tino Kadewere - Lione

Potete partecipare subito alla scelta della rosa completa del TOTS votando sul sito ufficiale di EA Sports. Ne approfittiamo per ricordarvi che due giorni fa sono arrivati nei pacchetti i calciatori della Squadra della Settimana 29 di FIFA 21 Ultimate Team.