FIFA 21 TOTW: Hakimi e Griezmann Squadra della Settimana 16 di Ultimate Team

Puntualissima come sempre EA Sports ha svelato l'identità dei calciatori della nuova Squadra della Settimana, già disponibili all'interno dei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team

A spiccare nella Squadra della Settimana 16 di FIFA 21 Ultima Team, sono la velocità supersonica di Achraf Hakimi dell'Inter, la classe nel dribbling di Antoine Griezmann del Barcellona e il potenziale offensivo di Memphis Depay del Lione. La Serie A è anche rappresentata dal portiere Emil Audero della Sampdoria.

FIFA 21 Ultimate Team | Squadra della Settimana 16

Navas 89

Hinteregger 85

Gaya 85

Danilo 82

Parejo 87

Hakimi 86

Reus 86

Belhanda 82

Griezman 89

Depay 87

Volland 86

Audero 81

Thomas 81

Harit 81

Zahavi 84

En-Nesyri 82

Hofmann 81

Taremi 81

Hiller 76

Thompson 71

Larin 79

Kent 79

Onuachu 79

Tutti i calciatori della Squadra della Settimana 16 di FIFA 21 Ultimate Team sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo limitato, ovvero fino alle 18:59 di mercoledì 20 gennaio. Ne approfittiamo per ricordarvi che nei pacchetti c'è anche il Team 2 dell'evento Headliners, e che avete tempo fino al 18 gennaio per votare i calciatori del Team of the Year di FIFA 21 Ultimate Team.