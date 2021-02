FIFA 21 TOTW: disponibile la Squadra della Settimana 22 di Ultimate Team

Immancabile come ogni mercoledì, nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team è arrivata una nuova iterazione - la ventiduesima, per la precisione - della Squadra della Settimana, comprendente i migliori calciatori internazionali degli ultimi sette giorni.

EA Sports Italia ci presenta la nuova compagine in questo modo: "La saracinesca della capolista Samir Handanovič, la versatilità di Bernardo Silva, lo strapotere fisico di Marcus Rashford e molto altro nella Squadra della Settimana FUT". Oltre al portiere dell'Inter, ci sono anche Cristiano Ronaldo della Juventus, Rodrigo de Paul dell'Udinese, Luis Alberto della Lazio e Cristian Romero dell'Atalanta a rappresentare la nostra Serie A.

Squadra della Settimana 22 | FIFA 21 Ultimate Team

Handanovič 90

Lucas Vazquez 85

Keane 84

Romero 84

Rashford 89

Bernardo Silva 89

Luis Alberto 87

De Paul 84

C. Ronaldo 95

Haller 84

Isak 82

Rui Patricio 86

Maripan 81

Younes 84

Caio 82

Steffen 82

Mavididi 81

Kangin Lee 80

Phillips 78

Van Den Bergh 76

Lucas Piazon 78

Berisha 77

Wilks 76

Il Team of the Week 22 è già disponibile nei pacchetti di FUT 21, dove rimarrà per un periodo limitato, ovvero fino alle 18:59 di mercoledì 3 marzo. Già che ci siamo, ne approfittiamo per segnalarvi che nei pacchetti c'è anche il primo set delle Icone Momenti.