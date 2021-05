FIFA 21 TOTW: disponibile l'ultimo Team of the Week della stagione 20/21

Ogni cosa giunge al termine, anche l'iniziativa Team of the Week di FIFA 21 Ultimate Team. Con i maggiori campionati internazionali ai titoli di coda, EA Sports ha messo a disposizione il 35° TOTW, ovvero l'ultima Squadra della Settimana della Stagione 2020/2021.

"Le prestazioni da Champions di Kjaer, il dribbling ad alta velocità di Mané, l'inarrestabile fame di gol di Suarez e molto altro nell'ultima Squadra della Settimana FUT per la stagione 2020/21", recitano i profili social di EA Sports. A rappresentare la Serie A, oltre a Kjaer del Milan, c'è anche Alvaro Morata della Juventus, autore di una doppietta ai danni del Bologna nell'ultima giornata di campionato.

Squadra della Settimana 35 | FIFA 21 Ultimate Team

Cillessen 84

Kjaer 85

Mapiran 84

Victor Ruiz 81

Modrić 88

Gnabry 88

Pépé 87

Stindl 85

Mané 92

Suarez 90

Morata 88

Schwabe 76

Bornauw 81

Zelarayan 84

Pablo Fornals 82

Vanaken 82

David 84

Adeyemi 81

Zachariassen 78

Green 76

Thorstvedt 76

Boyé 77

Kelly 67

Le carte degli esponenti della Squadra della Settimana 35 sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo di tempo limitato, ovvero fino a mercoledì prossimo. Ricordiamo che nei pack ci sono anche i calciatori del Team of the Season della Serie A, che include tra gli altri Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Lautaro Martínez. Se siete abbonati a Prime Gaming potete inoltre riscattare due pacchetti FUT 21 gratis.