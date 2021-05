FIFA 21 TOTW: c'è anche Buffon nel Team of the Week 34 di FUT 21

EA Sports ha puntualmente divulgato la lista con i 23 migliori calciatori della scorsa settimana: ecco a voi il Team of the Week 34 di FIFA 21 Ultimate Team!

"L'abilità a tutta fascia di Trent Alexander-Arnold, la velocità Treno Dembélé, il fisico super roccioso di Ludovic Ajorque e molto altro nella Squadra della Settimana di FUT 21", scrive EA Sports nel presentarci la nuova compagine, che vanta anche la presenza di Gianluigi Buffon, proprio nei giorni in cui ha annunciato il suo addio alla Juventus.

Team of the Week 34 | FIFA 21 Ultimate Team

Buffon 84

Alexander-Arnold 89

Boyata 84

Nacho Fernandez 83

Dembélé 86

Højbjerg 85

Fassnacht 84

Carlos Soler 86

Ajorque 87

Higuain 85

Milik 84

José Sá 82

Wijndal 81

Moberg Karlsson 82

Grifo 82

Dursun 82

Bacca 81

Gavranovic 81

Ghezzal 79

Pavlidis 78

Doi 78

Omoijuanfo 78

Healey 74

Le carte dei calciatori della Squadra della Settimana 34, dove rimarranno per un'intera settimana. Già che ci siamo, vi ricordiamo che qualche giorno fa è stato messo a disposizione anche il Team of the Season della Bundesliga , che vanta Lewandowski 98.