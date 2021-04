FIFA 21 TOTW: Fabián Ruiz 86 nella Squadra della Settimana 29

Puntualissima come ogni settimana è arrivata nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team la nuova Squadra della Settimana. Scopriamo assieme i calciatori che compongono il Team of The Week numero 29.

"La doppietta di Alexandre Lacazette, il talento cristallino di Paul Pogba, la velocità supersonica di Allan Saint-Maximin e molto altro nella Squadra della Settimana 28 disponibile ora in-game in FUT 21", annunciano i canali ufficiali di EA Sports. A questi tre campioni di fama internazionale vanno ad aggiungersi Fabián Ruiz del Napoli, che ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria contro la Sampdoria nell'ultima uscita di campionato, e Adam Marušić della Lazio, che ha difeso con successo la propria porta dagli attacchi del Verona

Team of the Week 29 | FIFA 21 Ultimate Team

Maignan 86

G. Paulista 86

Bartra 83

Orban 82

Pogba 90

Banega 86

Fabián Ruiz 86

Elyounoussi 84

Lacazette 85

Saint-Maximin 85

Pulisic 84

Guilherme 82

Marušić 81

Paredes 82

Buendía 81

Kamada 81

Khazri 81

Seferović 81

Lloris 76

Kobylański 76

Gudiño 76

Jahović 79

Jantscher 76

I calciatori della Squadra della Settimana 29 si trovano già nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, nei quali in questi giorni potete anche trovare le carte del team Fut Encore dei FUT Player Days.