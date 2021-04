FIFA 21 TOTW: Insigne 89 e Muriel 86 nella Squadra della Settimana 28

EA Sports non ha saltato l'appuntamento neppure oggi, e alle 19 in punto ha messo a disposizione nei pacchetti i 23 calciatori della Squadra della Settimana 28 di FIFA 21 Ultimate Team.

La compagnia di sviluppo ci presenta così la nuova compagine: "Le due firme d’autore di Luis Muriel, lo stato di grazia di Lorenzo Insigne, la doppietta del figlio d’arte Marcus Thuram e molto altro nella Squadra della Settimana FUT". Insigne nel Napoli e Muriel dell'Atalanta sono gli unici due rappresentanti della Serie A, accompagnati per l'occasione da campioni di fama internazionale come Jesse Lingard del West Ham United e Fabinho del Liverpool.

Team of the Week 28 | FIFA 21 Ultimate Team

Matheus 82

Mendy 86

Acuña 85

Pavard 84

Insigne 89

Fabinho 88

Kostić 86

Lingard 84

Iago Aspas 88

Muriel 86

Ings 85

Ortega 81

Reach 82

Thuram 83

Matheus Pereira 81

Dolberg 82

Ikoné 82

Daka 81

Hunt 79

Fountas 79

Krejci 78

Ndoj 76

Rober 76

I calciatori della Squadra della Settimana 28 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana esatta, fino alle 18:59 di mercoledì 14 aprile. Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora pochi giorni per ottenere i giocatori del Team 2 di FUT Birthday: quest'oggi, nell'ambito dell'evento, è stato anche lanciato un nuovo Obiettivo Giocatore Silver Stars dedicato a Walace 74 (Mosse Abilità 5, Piede Debole Sinistro 3).