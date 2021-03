FIFA 21 TOTW: Insigne e Morata nella Squadra della Settimana 24 di FUT

EA Sports ha ufficialmente presentato il Team of the Week 24 di FIFA 21 Ultimate Team: scopriamo assieme i ventitré calciatori che si sono maggiormente distinti nell'ultima settimana nei campionati internazionali.

EA Sports Italia ci presenta così la nuova Squadra della Settimana: "L’insuperabile Casemiro, la classe applicata al dribbling di Mahrez, la doppietta Pallone del capitano Insigne e molto altro nella Squadra della Settimana 24 di FUT". Oltre a Lorenzo Insigne del Napoli, che ottiene una carta In Forma con OVR pari a 88, a rappresentare il campionato italiano ci sono anche Alvaro Morata della Juventus (87) e Alexis Sánchez dell'Inter (83).

Squadra della Settimana 24 | FIFA 21 Ultimate Team

Schmeichel - 86

Jordi Alba - 88

Shaw - 86

Kadeřábek - 83

Casemiro - 91

Insigne - 88

Goretzka - 87

Kampl - 84

Kane - 90

Morata - 87

Mahrez - 87

Jo Hyeon Woo - 81

Tah - 82

Guilbert - 81

Romarinho - 83

Zahavi - 86

Sanchez - 83

David - 81

Yiadom - 80

Allevinah - 76

Jay - 68

MacLaren - 79

Larsson - 78

I calciatori della Squadra della Settimana 24 sono già disponibili nei pacchetti di FUT 21, dove potete trovare anche il Team 2 dell'evento What If e l'ultima ondata delle Icon Moments. Ne approfittiamo per segnalare che effettuando il login potete ottenere dei pacchetti gratis in FIFA 21.