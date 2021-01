FIFA 21 TOTW: Neymar 92 nella Squadra della Settimana 18 di FUT 21

Settimana piena per i giocatori di FIFA 21 Ultimate Team: dopo aver dato il benvenuto ai calciatori del Team of the Year di FUT 21, adesso sono chiamati a fare altrettanto per i membri della Squadra della Settimana 18!

Nella nuova rosa si contano due calciatori provenienti dal campionato italiano: a rappresentare la Serie A ci sono Lorenzo Pellegrini della Roma (82), che ha siglato il 4-3 definitivo ai danni della Spezia, e Cristian Romero dell'Atalanta (82), autore del primo gol al Milan e dell'assist a Zapata che ha definitivamente castigato il diavolo rossonero. Dai campionati internazionali arrivano invece Neymar Jr del Paris Saint-Germain (92), Karim Benzema del Real Madrid (92) e Bernardo Silva del Manchester City (88).

FIFA 21 Ultimate Team | Squadra della Settimana 18

Undici titolare

TW: Pope (84)

IV: Elvedi (84)

IV: Marcelo (84)

IV: Romero (82)

LM: Neymar (92)

ZM: De Jong (86)

ZM: Maddison (86)

LM: Kostic (85)

MS: Benzema (92)

MS: Bernardo Silva (88)

LF: Pellegrini (82)

Sostituti e riserve

TW: Müller (81)

RAV: Atal (82)

ZOM: Kramaric (84)

ZDM: Canales (84)

ZOM: Mensah (81)

ST: Boadu (81)

LF: Zaccagni (81)

LV: Baricis (79)

RM: Akbunar (76)

ST: Ghoochannejhad (76)

ST: Hosiner (76)

LF: Keyta (75)

I giocatori della Squadra della Settimana 18 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per un periodo limitato, ossia fino alle 18:59 di mercoledì 3 febbraio. Ne approfittiamo per ricordarvi che sono aperte le votazioni per il dodicesimo uomo del Team of the Year di FUT 21. Chi voterete tra Messi, Son e Thiago?