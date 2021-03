FIFA 21 TOTW: né Ronaldo né Messi nella Squadra della Settimana 25 di FUT

Nel pieno rispetto della tabella di marcia che la contraddistingue da anni a questa parte, EA Sports ha messo a disposizione la Squadra della Settimana numero 25 di FIFA 21 Ultimate Team, che ha già generato qualche malumore in rete.

Nel selezionare i migliori calciatori internazionali degli ultimi sette giorni, gli sviluppatori non hanno preso in considerazione né Cristiano Ronaldo della Juventus, autore di un'eccezionale tripletta che ha surclassato il Cagliari nell'ultima uscita in campionato, né Lionel Messi del Barcellona, che invece lunedì scorso ne ha rifilati due all'Huesca. A rappresentare il campionato italiano ci pensano Matteo Politano del Napoli (84), Lautaro Martinez dell'Inter (89), Mario Pašalić dell'Atalanta (81) e Dusan Vlahovic della Fiorentina.

FIFA 21 Ultimate Team | Team of the Week 25

David Soria 84

Jesús Navas 86

José Fonte 84

Tierney 84

De Bruyne 93

Müller 89

Koopmeiners 86

Politano 84

Martinez 89

Weghorst 86

Diogo Jota 85

Gikiewicz 84

Trauner 83

Wamangituka 82

Pasalic 81

Gomis 85

De Préville 81

Iheanacho 80

Sorinola 64

Zhemaletdinov 79

Dursun 79

Vlahovic 78

Uhre 75

I giocatori della Squadra della Settimana 25 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per un'intera settimana, fino alle 18:59 di mercoledì 24 marzo. Proseguono, intanto, le indagini di Electronic Arts in merito allo scandalo EA Gate, che ha visto un dipendente della compagnia vendere in maniera diretta delle carte a migliaia di dollari l'una, una pratica assolutamente vietata.