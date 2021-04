FIFA 21 TOTW: la Squadra della Settimana 30 con Immobile e Berardi

Puntualissimo è arrivato l'annuncio della trentesima Squadra della Settimana di FIFA 21 Ultimate Team, che vanta un discreto campionario di calciatori militanti in Serie A.

"La solidità difensiva di Simon Kjær, il gol di Christian Eriksen, la fame di gol di Ciro Immobile e molto altro nella Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team", scrivono i responsabili social di EA Sports. A rappresentare il nostro campionato assieme a Ciro Immobile della Lazio e Simon Kjær del Milan, ci sono anche Domenico Berardi del Sassuolo e Christian Eriksen dell'Inter, tutti inclusi nell'undici titolare.

Team of the Week 30 | FIFA 21 Ultimate Team

Courtois 91

Ginter 86

Günter 84

Kjær 83

Eriksen 88

Sigurðsson 86

Berardi 85

Greenwood 84

Immobile 89

Volland 87

Nsame 86

Omlin 81

Trimmel 81

Lucas Paquetá 84

Yaremchuk 86

MacLaren 82

Hernández 82

Prevljak 82

Long 74

Johnson 77

Cebula 74

Turgott 72

C. Gomes 69

I giocatori della Squadra della Settimana numero 30 si trovano già nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per sette giorni esatti. Ne approfittiamo per ricordarvi che sono in corso le votazioni per il Team of the Season della Community, alle quali siete chiamati a partecipare tutti quanti.