FIFA 21 TOTW: svelata la Squadra della Settimana 20 di Ultimate Team

Puntualissimo come ogni mercoledì, è arrivato l'annuncio della nuova Squadra della Settimana di FIFA 21 Ultimate Team, arrivata quest'oggi alla sua ventesima iterazione.

EA Sports ci presenta così il nuovo Team of the Week: "L’affidabilità difensiva di Varane, la velocità di Sterling, il fiuto del gol di Rebić e molto altro nella Squadra della Settimana di FUT". I tre calciatori citati si sono guadagnati, rispettivamente, un 87, un 90 e un 82. A rappresentare il campionato italiano c'è il portiere del Genoa Mattia Perin, con un overall di 84.

Squadra della Settimana 20 | FIFA 21 Ultimate Team

Muslera 84

Varane 87

Kimpembe 86

G. Paulista 84

Morales 84

Angeliño 83

Golovin 82

Rebić 82

Sterling 90

Depay 88

Oyarzabal 87

Perin 84

Shaw 84

Almirón 82

Lingard 81

Nsame 84

Diaby 84

Laborde 81

Rexhbeçaj 78

Canelo 78

Grgič 76

Đurđević 77

Charles 73

, dove resterà per un periodo limitato, ovvero fino alle 18:59 di mercoledì 17 febbraio. Ne approfittiamo per ricordarvi che nei pacchetti ci sono anche i calciatori del Team 1 delle Future Stars , che