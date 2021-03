FIFA 21 TOTW: ecco il Team of the Week 26 con Mertens, annunciato FUT Birthday

Puntuale come ogni mercoledì, alle 19 in punto sono arrivati nei pacchetti i ventitré calciatori che si sono maggiormente distinti negli ultimi sette giorni nei campionati internazionali. Scopriamo assieme la Squadra della Settimana 26 di FIFA 21 Ultimate Team.

"Il gol vittoria di Hakan Çalhanoğlu, la sontuosa doppietta di Dries Mertens, l’immensa classe di Karim Benzema e molto altro nella Squadra della Settimana di FUT", annuncia EA Sports sui suoi profili social. Mertens e Çalhanoğlu si sono guadagnati di diritto un posto nella Squadra della Settimana rivelandosi decisivi nell'ultima uscita in campionato delle rispettive squadre. Il belga ha ottenuto una carta con OVR 86, mentre il turco ha ricevuto un OVR di 84. Superiore la carta di Benzema, che invece vanta un OVR di 93. Spazio tra le riserve per Lorenzo Montipò (79), portiere del Benevento che ha tenuto la sua porta al sicuro durante la partita vincente all'Allianz Stadium contro la Juventus.

Squadra della Settimana 26 | FIFA 21 Ultimate Team

Bounou 84

Marquinhos 86

Clauss 83

Günter 82

Gnabry 87

Fekir 85

Çalhanoğlu 84

Leibold 84

Benzema 93

Mertens 86

André Silva 86

Zoet 81

Dest 81

Malinovskyi 82

Trossard 82

Romo 81

Bamford 84

Terrier 81

Montipò 79

Puttkammer 75

Tchouaméni 78

Kobayashi 79

Pekhart 76

I calciatori del Team of the Week 26 di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana intera. EA Sports ha inoltre approfittato dell'occasione per annunciare che, l'evento che fin dal 2014 celebra il compleanno della modalità. I dettagli ufficiali non sono ancora disponibili, ma nelle ultimi edizioni dell'evento sono state messe a disposizione due squadre in due differenti settimane, caratterizzate da giocatori con statistiche migliorate per Skill e Piede Debole. Staremo a vedere! Ne approfittiamo per ricordarvi che da diversi giorni FIFA 21 è disponibile pure su Google Stadia