FIFA 21 TOTW: il Team of the Week 31 con Griezmann Alex Sandro

EA Sports ha appena svelato l'identità dei 23 calciatori che compongono la trentunesima Squadra della Settimana di FIFA 21 Ultimate Team. Scopriamo assieme i migliori atleti degli ultimi sette giorni.

"La solidità di Kimpembe, le giocate decisive di De Paul, l’estro raffinato di Griezmann e molto altro nella Squadra della Settimana 31 di FIFA Ultimate Team", annuncia EA Sports sui suoi canali social. A portare alta la bandiera della Serie A, oltre a Rodrigo de Paul dell'Udinese, ci sono anche Alex Sandro della Juventus e Ruslan Malinovs'kyj dell'Atalanta. Dai campionati internazionali arrivano invece campioni come Antoine Griezmann del Barcellona e Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain.

Team of the Week 31 | FIFA 21 Ultimate Team

Dúbravka 86

Kimpembe 87

Alex Sandro 86

Niakhaté 84

De Paul 86

Klaassen 84

Claude-Maurice 84

Griezmann 90

Oscar 85

Malinovskyi 84

Yilmaz 84

Bravo 81

Evans 83

Hector 81

Tsygankov 83

Payet 84

Wood 82

Embolo 82

Evander 80

Puado 79

Armstrong 79

Santos 78

Grigg 75

I giocatori della Squadra della Settimana 31 si trovano già nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno per una sola settimana, ossia fino alle 18:59 di venerdì 7 maggio. Lo sapete che ha debuttato anche il Team of the Season della Community con Zieliński e Iličić?