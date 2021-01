FIFA 21 TOTY, disponibili le Menzioni d'Onore: Immobile 91 tra le carte speciali

Le sorprese non si sono esaurite con l'annuncio del dodicesimo uomo di FIFA 21 Ultimate Team, ossia Lionel Messi, che s'è beccato in extremis una carta con OVR pari a 98. Dopo aver confermato le previsioni della vigilia, EA Sports ha svelato altre sette carte speciali, denominate Menzioni d'Onore.

Per la prima volta nella storia di Ultimate Team, i dodici calciatori del Team of the Year vengono affiancati dalla Menzioni d'Onore, carte speciali dedicate ad altri giocatori meritevoli che si sono distinti durante la stagione grazie alle loro incredibili prestazioni. Sono ben sette i calciatori selezionati, sei già disponibili nei pacchetti e uno sbloccabile tramite Obiettivi.

FIFA 21 TOTY | Menzioni d'Onore

Disponibili nei pacchetti per un periodo limitato

Sadio Mané (93) - Liverpool

Ciro Immobile (91) - Lazio

Andrew Robertson (91) - Liverpool

Marquinhos (89) - Paris Saint-Germain

Jesús Navas (88) - Siviglia

Nabil Fekir (88) - Betis

Obiettivi

Jack Grealish (87) - Aston Villa

Per un periodo limitato troverete nei pacchetti anche i dodici calciatori del Team of the Year di FIFA 21 Ultimate Team, oltre agli atleti della Squadra della Settimana 18 di FUT 21, tra i quali figura uno dei grandi esclusi del TOTY, Neymar 92!