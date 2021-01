FIFA 21 TOTY: è Messi 98 il dodicesimo uomo, il Team of the Year è completo

Le votazioni sono terminate, e come da programmi EA Sports ha svelato l'identità del dodicesimo uomo del Team of the Year di FIFA 21 Ultimate Team! Come prevedibile, il calciatore più votato è stato Lionel Messi!

La pulce argentina del Barcellona, inizialmente esclusa dall'undici titolare, è riuscito a conquistare in extremis un posto tra i giocatori più forti dell'anno battendo l'agguerrita concorrenza di Son Heung-min del Tottenham Hotspur e Thiago Alcántara del Liverpool. Messi ha così ricevuto una carta con un OVR di 98, che lo mette al pari di Cristiano Ronalo e Robert Lewandowski, completata dalla seguenti statistiche: Velocità 93, Tiro 98, Passaggio 97, Dribbling 99, Difesa 43 e Fisico 73. Il TOTY può ora definirsi completo!

FIFA 21 Ultimate Team | Team of the Year (TOTY)

Manuel Neur (96) - Bayern Monaco Alphonso Davies (93) - Bayern Monaco Virgil Van Dijk (96) - Liverpool Sergio Ramos (96) - Real Madrid Trent Alexander-Arnold (94) - Liverpool Joshua Kimmich (96) - Bayern Monaco Kevin De Bruyne (96) - Manchester City Bruno Fernandes (97) - Manchester United Cristiano Ronaldo (98) - Juventus Robert Lewandowski (98) - Bayern Monaco Kylian Mbappé (97) - Paris Saint-Germain Lionel Messi (98) - Barcellona

I calciatori del Team of the Year di FIFA 21 Ultimate Team sono ora disponibili nei pacchetti di FUT 12, dove rimarranno per un periodo limitato. Si segnala, inoltre, che per la prima volta nella storia di FUT sono state aggiunte anche sei carte speciali TOTY con menzione d'onore, dedicate ad altrettanti calciatori che si sono distinti per le loro prestazioni: parliamo di Immobile (91), Mane (93), Robertson (91), Marquinhos (89), Jesus Navas (88) e Fekir (88), al quale si aggiunge Grealish (87) sbloccabile tramite obiettivi. Già che ci siamo, vi ricordiamo che è disponibile anche la Squadra della Settimana 18 con Neymar 92, uno dei grandi esclusi dal Team of the Year.