FIFA 21 TOTY: svelate le valutazioni dei centrocampisti della Squadra dell'Anno

Due giorni fa EA Sports ha svelato il Team of the Years di FIFA 21 Ultimate Team, ossia la squadra con i migliori undici calciatori della stagione. Contestualmente ha anche presentato le valutazioni dei tre attaccanti in rosa, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Kylian Mbappé. Ebbene, oggi è arrivato il turno dei centrocampisti!

Joshua Kimmich del Bayern Monaco e Kevin De Bruyne del Manchester City hanno ricevuto un Overall pari a 96, mentre Bruno Fernandes del Manchester United ha fatto anche di meglio beccandosi un bel 97. Adesso mancano all'appello gli Overall del muro tedesco Manuel Neur e dei difensori Alphonso Davies, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold. A seguire trovate il Team of the Year aggiornato con le nuove valutazioni:

FIFA 21 Team of the Year (TOTY)

Manuel Neur - Bayern Monaco

Alphonso Davies - Bayern Monaco

Virgil Van Dijk - Liverpool

Sergio Ramos - Real Madrid

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Joshua Kimmich (96) - Bayern Monaco

- Bayern Monaco Kevin De Bruyne (96) - Manchester City

- Manchester City Bruno Fernandes (97) - Manchester United

- Manchester United Cristiano Ronaldo (98) - Juventus

Robert Lewandowski (98) - Bayern Monaco

Kylian Mbappé (97) - Paris Saint-Germain

I tre centrocampisti sono ora disponibili nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team, dove rimarranno fino alle 18:59 di martedì 26 gennaio. Immediatamente dopo prenderà il via l'evento Twitch Rivals, durante il quale verrà presentato il dodicesimo uomo del TOTY. Già che ci siamo, vi ricordiamo che nei pacchetti ci sono pure i giocatori della Squadra della Settimana 17 di FUT 21 - tra cui Insigne 87 e Pogba 88 - e che nei giorni scorsi FIFA 21 si è aggiornato con il Title Update 8.