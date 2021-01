FIFA 21 TOTY: ecco i voti del portiere e dei difensori del Team of the Year

Prosegue il viaggio alla scoperta del Team of the Year di FIFA 21 Ultimate Team, che quest'oggi compie un altro importante passo con la presentazione delle valutazioni del portiere e dei difensori della squadra con i migliori calciatori dell'anno.

Il portiere tedesco Michael Neur e i difensori Virgil Van Dijk e Sergio Ramos sono stati premiati con un eccellente Overall pari a 96, mentre Trent Alexander-Arnold e Alphonso Davies devono "accontentarsi", rispettivamente, di un 94 e un 93.

FIFA 21 Team of the Year (TOTY)

Manuel Neur (96) - Bayern Monaco

- Bayern Monaco Alphonso Davies (93) - Bayern Monaco

- Bayern Monaco Virgil Van Dijk (96) - Liverpool

- Liverpool Sergio Ramos (96) - Real Madrid

- Real Madrid Trent Alexander-Arnold (94) - Liverpool

- Liverpool Joshua Kimmich (96) - Bayern Monaco

Kevin De Bruyne (96) - Manchester City

Bruno Fernandes (97) - Manchester United

Cristiano Ronaldo (98) - Juventus

Robert Lewandowski (98) - Bayern Monaco

Kylian Mbappé (97) - Paris Saint-Germain

I cinque nuovi calciatori sono ora disponibili dei pacchetti di FUT 21, nei quali rimarranno per un periodo di tempo limitato, ossia fino alle 18:59 di giovedì 28 gennaio. L'undici titolare della Squadra dell'Anno di FIFA 21 Ultimate Team può ora considerarsi completo, ma le sorprese non sono ancora terminate: durante i Twitch Rivals in onda mentre vi scriviamo verrà rivelato il dodicesimo uomo del TOTY: che sia Lionel Messi? Non dimenticate che nei pacchetti ci sono anche i giocatori della Squadra della Settimana 17 di FUT 21.