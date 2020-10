FIFA 21 è 'troppo simile' a FIFA 20? Scatta il review bombing su Metacritic

Similarmente a quanto avvenuto in passato con il review bombing di Death Stranding e di altri giochi in grado di polarizzare i giudizi dell'opinione pubblica, anche il calcio d'inizio di FIFA 21 è accompagnato dall'ennesimo caso di review bombing inscenato dall'utenza di portali come Metacritic.

Nel momento in cui scriviamo, la scheda di FIFA 21 consultabile sul celebre aggregatore di recensioni presenta una media voto "qualificata" di 73 punti su 100 per le analisi della stampa di settore e di soli 22 punti su 100 per le recensioni amatoriali e i giudizi condivisi dai lettori del portale.

A determinare un punteggio così basso nell'User Score di FIFA 21 su Metacritic è, come possiamo facilmente intuire, la sequela di 0 su 10 nel voto comminato da chi sta partecipando a questo review bombing.

Le cause scatenanti di questa nuova ondata di polemiche sembrano essere molteplici, a giudicare dai messaggi condivisi da chi ha voluto manifestare la propria insoddisfazione per il lavoro svolto da EA Sports nel dare forma al primo capitolo crossgen di FIFA. Le critiche mosse a Electronic Arts spaziano dal mancato slancio di originalità nelle modalità proposte alle modifiche operate in elementi di gameplay come la gestione delle tattiche difensive; c'è anche chi prova a riassumere il pensiero espresso dai partecipanti al review bombing spiegando che "FIFA 21 ha grafica, gameplay e animazioni identiche ai FIFA degli ultimi tre anni e la modalità Pro Club uguale a quella proposta negli ultimi sei".

In attesa di capire se queste critiche sono destinate a proseguire anche nei prossimi giorni, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di FIFA 21.