FIFA 21: tutti i trucchi per difendere efficacemente

La fase difensiva di FIFA 21 è stata radicalmente modificata rispetto a quella del capitolo precedente, spiazzando molti dei giocatori di FIFA 20. Se anche voi siete tra questi, continuate a leggere per scoprire come difendere al meglio su FIFA 21.

Aspettate l’Ultimo Momento

Il primo trucchetto da tenere sempre bene a mente quando dovete affrontare i giocatori avversari in situazioni di 1 contro 1 è di temporeggiare costantemente fino all’ultimo momento disponibile prima di intervenire con un contrasto e tentare di rubare il pallone all’attaccante. In questo modo riuscirete a contenere molto meglio l’impeto dei giocatori veloci e con alte statistiche di dribbling, che altrimenti riuscirebbero a saltare i vostri difensori con estrema facilità.

Per affrontare gli avversari a distanza, contenendoli mantenendo il contatto visivo ravvicinato, tenete premuto L2 (su Playstation) o LT (su Xbox): capirete di star utilizzando nel modo corretto questa opzione se noterete il vostro difensore muoversi più freneticamente e tenere una postura tale da abbassare il baricentro del corpo. Per consultare la lista completa degli altri comandi da utilizzare durante la fase difensiva potete consultare la nostra guida ai controlli di FIFA 21.

Usate i Centrocampisti

Se volete a tutti i costi tentare di recuperare il pallone più avanti, magari perché intendete adottare una strategia di pressing alto a tutto campo o perché siete in svantaggio e non volete rischiare di sprecare tempo prezioso, assicuratevi di impiegare allo scopo i vostri centrocampisti, in particolare i mediani con spiccate doti difensive e fisiche. In questo modo, anche nel caso in cui doveste essere saltati, potrete comunque opporre alla progressione avversaria un’intera linea difensiva schierata.

Controllate le Tattiche

Nonostante il passaggio ad una difesa dalla gestione totalmente manuale, le tattiche di squadra rimangono comunque uno dei modi migliori per rimediare ad alcune mancanze o problematiche riscontrate durante le fasi giocate. In particolare, dovreste assicurarvi di applicare l’opzione resta indietro durante l’attacco ad entrambi i vostri terzini, in modo tale da non rischiare di ritrovarvi in inferiorità numerica in seguito ad un contropiede avversario. Chiaramente, modificare le istruzioni dei giocatori in questo modo vi farà perdere un po’ di spinta in fase offensiva, ma questo tipo di tattica va utilizzata solamente durante le partite in cui fate fatica a difendere solamente con la vostra abilità e avete bisogno di un aiuto extra.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la lista di tutte le esultazione di FIFA 21.