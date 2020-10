FIFA 21: trucchi per ricompense e gestire la squadra con Web e Companion App

La Companion App e la Web App di FIFA 21 sono finalmente entrambe disponibili, e vi permetteranno di iniziare a costruire e gestire il vostro club di FUT anche al di fuori del gioco vero e proprio. Ecco quindi una serie di trucchi e strategie da seguire per aumentare i vostri guadagni di crediti e migliorare di conseguenza la vostra rosa.

Companion App e Web App: cosa sono e a cosa servono

Web App di FIFA 21 e Companion App di FIFA 21 sono, rispettivamente, un sito web e un’applicazione per dispositivi mobili Android e iOS, che svolgono una funzione di supporto alla modalità FIFA Ultimate Team del gioco principale, permettendo agli utenti di creare, modificare e gestire in quasi tutti gli aspetti il proprio club, tutto questo in ogni momento e ovunque voi siate. Ad esempio, vi sarà possibile acquistare ed aprire pacchetti, vendere ed acquistare nuovi giocatori e oggetti sul mercato, partecipando in diretta alle aste, selezionare la rosa per un nuovo FUT Draft, partecipare alle Sfide Creazione Rosa e modificare la vostra formazione per essere pronti a scendere in partita una volta avviato il gioco.

Create la vostra Squadra Iniziale

Una volta effettuato l’accesso, utilizzando il vostro account Electronic Arts esistente oppure creandone uno nuovo, vi troverete subito di fronte alla scelta di una nazionalità tra quelle dei principali campionati presenti nel gioco: la vostra scelta determinerà la nazionalità predominante dei giocatori che faranno parte della vostra rosa iniziale. Successivamente, vi verrà chiesto di scegliere anche un giocatore di alto livello in prestito per un qualsiasi ruolo da voi selezionato: in questo caso, il consiglio è sicuramente quello di concentrarvi sul ruolo che ritenete più debole all’interno della vostra rosa, evitando di farvi prendere dalla foga di cambiare un attaccante comunque buono con Lewandowski lasciando però in porta un giocatore con un overall intorno al 60.



Dopo questi due più importanti passaggi, dovrete scegliere anche le divise e lo stemma del vostro club, elementi puramente estetici ma che, soprattutto per quanto riguarda le divise, vi accompagneranno anche durante le partite: cercate quindi di scegliere in modo da non avere mai due divise di colori troppo simili tra di loro, per evitare di ritrovarvi nelle condizioni di confondere le vostre casacche con quelle dei vostri avversari.

Controllare le Sfide Creazione Rosa

Una delle funzionalità più utili e remunerative da sfruttare grazie alla Companion App di FIFA 21 è la possibilità di completare le Sfide Creazione Rosa anche nei momenti in cui non siete direttamente collegati al gioco. In questo modo potrete utilizzare ogni momento passato in-game per giocare partite e sbloccare le ricompense giornaliere e settimanali sotto forma di pacchetti di ogni tipo, che potrete aprire successivamente e sfruttarne il contenuto per le SCR. Grazie a questo trucchetto riuscirete a massimizzare la quantità di giocatori ottenuti durante le ore di gioco, e potrete poi ragionare con più calma su quali carte utilizzare per completare le diverse sfide e guadagnarne le ricompense.

Sfruttate il Mercato

L’altra grande possibilità fornita dalla Companion App di FIFA 21 riguarda il mercato: grazie all’utilizzo dell’applicazione per dispositivi mobili sarete infatti in grado di tenere sotto controllo tutte le vostre operazioni di mercato, sia in ingresso che in uscita, riuscendo di conseguenza a partecipare alle aste anche dopo essere usciti dal gioco. Questa funzione risulta estremamente utile soprattutto nel caso in cui decidiate di piazzare offerte per aste che si concluderanno molte ore più tardi: in questo modo vi basterà ricordarvi l’orario di scadenza dell’asta per poi accedere all’applicazione poco prima e aggiustare la vostra offerta secondo le necessità. Con questo trucchetto riuscirete ad accaparrarvi molto più spesso le occasioni di mercato e giocatori molto interessanti a prezzi relativamente contenuti.

Livelli Stagionali e Ricompense

Esattamente come accadeva in FIFA 20, anche nel nuovo capitolo del calcistico di Electronic Arts troverete una serie di sfide quotidiane, settimanali e stagionali che, se completate, vi garantiranno ricompense sotto forma di pacchetti, oggetti e punti esperienza. Quest’ultimi si accumuleranno e vi permetteranno di scalare i livelli stagionali, ciascuno dei quali fornisce bonus esclusivi una volta raggiunto: tramite la Companion App del gioco sarete quindi in grado di controllare e riscattare eventuali premi a vostra disposizione.

Vi ricordiamo che il gioco uscirà ufficialmente il 9 ottobre, ma è già disponibile la versione di prova per tutti i membri iscritti al servizio EA Play e EA Play Pro, che va a sostituire la canonica versione demo di FIFA 21, assente per l'edizione di quest'anno.