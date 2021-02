FIFA 21 Ultimate Stars: svelato il Team 2 delle Stelle del Futuro di FUT 21

Come da pronostico, Alle 19:00 in punto EA Sports ha svelato i calciatori facenti parte del Team 2 delle Future Stars, l'evento del momento di FIFA 21 Ultimate Team.

Le carte Stelle del Futuro sono dedicate ai migliori talenti emergenti under 23 che, nonostante abbiano già dimostrato di avere un grande potenziale, non si sono ancora riusciti ad affermarsi come stelle mondiali o non hanno mai fatto parte delle precedenti campagne Future Stars. Ogni carta presenta un importante bonus alle valutazioni basato sul valore che le Stelle del Futuro potrebbero raggiungere al culmine della loro carriera una volta espresso tutto il loro potenziale. Ecco a voi la seconda squadra delle Stelle del Futuro:

FIFA 21 Ultimate Team Future Stars | Team 2

Ansu Fati (Barcellona) - 92

Reyna (Borussia Dortmund) - 91

Saka (Arsenal) - 90

Tapsoba (Bayer Leverkusen) - 89

Ruben Dias (Manchester City) - 88

Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) - 88

Antony (Ajax) - 88

James (Chelsea) - 87

Bastoni (Inter) - 87

Estupiñán (Villareal) - 86

David (Lilla) - 86

Lainez (Betis) - 85

Oscar (Siviglia) - 85

Giogo Dalot (Milan) - 85

Tutti i calciatori sopra menzionati sono già disponibili nei pacchetti. Come promesso, nel Team 2 ci sono anche le seconde varianti di tre dei calciatori già inclusi nel Team 1 delle Future Stars, ossia Reyna, James e Diogo Dalot. A questi va ad aggiungersi anche Curtis Jones (88) del Liverpool, che può essere ottenuto tramite una Squad Building Challange Player Pick.

A partire da questa seconda settimana potete inoltre coltivare il talento di alcune Future Stars selezionate completando gli obiettivi Future Star Academy FUT. Per i giocatori Future Star Academy FUT saranno disponibili obiettivi specifici per ottenere quattro versioni dei loro oggetti Future Stars, per rispecchiare la loro crescita fino all'apice della carriera. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nei pacchetti c'è anche la Squadra della Settimana 20 di FUT 21 e che il 17 marzo FIFA 21 uscirà su Google Stadia.