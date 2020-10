FIFA 21 Ultimate Team: come completare la SCR di Calvert-Lewin POTM

Electronic Arts ha recentemente reso disponibile la prima Sfida Creazione Rosa di FIFA FUT 21 con in palio una carta Giocatore del Mese, che per lo scorso settembre vede protagonista Calvert-Lewin dell’Everton, in grado di segnare ben cinque gol nelle prime tre partite di Premier League.

La carta POTM dell’attaccante inglese possiede ottime statistiche, soprattutto in una fase di gioco così iniziale, in particolare per quanto riguarda velocità (88), tiro (82) e fisico (85), caratteristiche che lo rendono una punta estremamente pericolosa, ma comunque non costosissima se consideriamo che per completare le due SCR necessarie per ottenere la sua carta spenderete una cifra vicina ai 60 mila crediti. Vediamo nel dettaglio le richieste delle due Sfide Creazione rosa che compongono la SCR di Calvert-Lewin POTM.

Forma Al Top

Minimo 1 giocatore della Squadra della Settimana (IF)

Valutazione squadra: minimo 83

Intesa di squadra: minimo 75

Premier League

Giocatori Premier League: minimo 1

Valutazione squadra: minimo 84

Intesa di squadra: minimo 70

In entrambe queste sfide potete decidere di utilizzare una rosa di giocatori provenienti da uno dei top cinque campionati europei, come Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 o Liga Santander. In particolare, Serie A e Bundesliga sono le scelte migliori, poiché permettono spesso di trovare giocatori con elevate valutazioni generali a prezzi molto più economici rispetto a quanto accade per gli altri campionati.



Utilizzare giocatori provenienti prevalentemente dallo stesso campionato vi permetterà di ottenere l’intesa di squadra necessaria per riuscire poi ad inserire il giocatore IF o della Premier League in qualsiasi ruolo vogliate, senza subire eccessive penalità. Per quanto riguarda il giocatore della Premier League obbligatorio, il consiglio è quello di orientarvi su un portiere, in quanto è il ruolo nettamente più economico dell’intera rosa. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i trucchi per aumentare i crediti di FUT 21. Avete già dato un'occhiata alla lista obiettivi bronzo della settimana 1 di FIFA 21?