FIFA 21 Ultimate Team: come completare la SCR Flashback di Witsel

Witsel è il primo giocatore a beneficiare di una carta Flashback in FIFA 21, che riporta alla memoria il periodo migliore della sua carriera. Seguiteci in questa guida per scoprire come completare la Sfida Creazione Rosa che vi permetterà di ottenere Witsel Flashback.

La panoramica di questa carta risulta nel complesso molto positiva: il giocatore è infatti piuttosto alto ma possiede comunque un’ottima velocità per essere un centrocampista, grazie al suo 82, che unito agli ottimi valori di tiro (83), passaggio (86) e dribbling (86) lo rende un fantastico centrocampista box-to-box alla Pogba. Il 74 in difesa e il 76 in fisico, invece, scoraggeranno quasi tutti gli allenatori che desideravano schierarlo come centrocampista difensiva all’interno della propria rosa.

Vediamo ora i requisiti delle tre diverse sfide che compongono questa SCR, ricordando che al momento in cui scriviamo il costo totale per portarsi a casa questa, seppur ottima, carta si aggira intorno ai 130 mila crediti, una cifra decisamente non trascurabile in una fase così iniziale del gioco.

BVB

Giocatori Borussia Dortmund: minimo 1

Valutazione Squadra: minimo 84

Intesa Squadra: minimo 70

Ricompensa completamento sfida: 1 pacchetto giocatori oro

Bundesliga - SCR Flashback Witsel

Giocatori Bundesliga: minimo 1

Valutazione Squadra: minimo 84

Intesa Squadra: minimo 65

Ricompensa completamento sfida: 1 pacchetto giocatori elettrico premium

In Forma

Giocatori Squadra della Settimana: minimo 1

Valutazione Squadra: minimo 85

Intesa Squadra: minimo 50

Ricompensa completamento sfida: 1 pacchetto giocatori misti premium

Anche per questa Sfida Creazione Rosa il consiglio è quello di concentrarsi sulla creazione di rose incentrate su uno dei cinque migliori campionati europei, e in particolare su Serie A e/o Bundesliga: in quest’ultimi è possibile trovare una serie di giocatori con overall piuttosto elevati a prezzi estremamente più contenuti rispetto a giocatori equivalenti ma di altri campionati. In ogni caso, se volete avere indicazioni più precise vi consigliamo di consultare la nostra lista dei giocatori economici di alto livello per le Sfide Creazione Rosa, con overall compresi tra 83 e 86 (più che sufficienti per la maggior parte delle sfide).

In particolare, per la sfida che riguarda il Borussia Dortmund il consiglio è quello di selezionare Burki o Guerreiro come giocatore per occupare lo slot bloccato; il portiere del Dortmund è un’ottima scelta anche per la rosa della Bundesliga, insieme a Hradecky e Casteels. Per risparmiare qualche soldo sul giocatore della Squadra della Settimana, invece, assicuratevi di sceglierne uno che faccia parte del TOTW attuale, poiché il prezzo dei giocatori che sono ancora disponibili nei pacchetti è sensibilmente più basso di quelli che invece non possono essere trovati solamente grazie ad un colpo di fortuna.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida agli obiettivi di bronzo e a quelli di livello argento della settimana 1 della prima stagione.