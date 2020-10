FIFA 21 Ultimate Team: come completare la Sfida Creazione Rosa di Tonali OTW

Quando mancano ormai solamente 3 giorni al lancio ufficiale di FIFA 21, Electronic Arts ha deciso di lanciare la prima Sfida Creazione Rosa live, incentrata sulla carta di Sandro Tonali in versione One To Watch.

Ones To Watch

Come molti di voi già sapranno, le carte Ones To Watch vengono associate a potenziali giovani talenti che hanno le capacità per migliorare nettamente le proprie caratteristiche in gioco attraverso le proprie prestazioni nelle partite reali. In particolare, i valori degli attributi di queste carte non sono fissati, come accade per tutti gli altri giocatori, ma varieranno durante l’anno a seconda delle prestazioni dei soggetti interessati, e hanno il potenziale per aumentare di parecchi punti, accrescendo a dismisura il valore del giocatore in-game e della sua carta sul mercato. Il potenziamento di una carta Ones To Watch avviene generalmente dopo l’uscita di una carta speciale del giocatore in questione, come un Man Of The Match o un Team Of The Week.

Nel caso di Tonali, la sua carta iniziale, che potete vedere in calce alla guida, mostra un discreto 77 di overall con buone statistiche di velocità, fisico e passaggio, con qualcosa in meno in difesa e invece caratteristiche di tiro da dimenticare. Tuttavia, sfornando buone prestazioni con la maglia del Milan, potrebbe ben presto crescere perfino oltre l’80 di overall, migliorando in maniera considerevole tutti i suoi attributi, e aumentando enormemente il valore in crediti della carta.

Come Completare la SCR di Tonali

Per completare la Sfida Creazione Rosa e ottenere la carta One To Watch di Sandro Tonali, dovrete inviare una rosa di 11 giocatori disposti in campo secondo il modulo 4-2-3-1 (2), e assecondando le seguenti richieste:

Almeno 1 giocatore della Serie A

Valutazione generale della squadra: almeno 80

Intesa di squadra: almeno 75

La strategia migliore per completare questa sfida è scegliere un campionato e utilizzare giocatori di quella divisione in tutti i ruoli della rosa, in modo tale da creare l’intesa necessaria tra i giocatori. Inoltre, per evitare di dover spendere molti crediti per accaparrarvi i giocatori necessari, cercate di sfruttare i prezzi low cost che si accompagnano a giocatori di campionati minori in cui è però comunque possibile trovare giocatori con un overall personale pari o superiore ad 80: alcuni esempi di questi campionati potrebbero essere quello cinese o quello portoghese.

In particolare, piazzare un giocatore come Danilo Pereira all’interno della vostra rosa vi permetterà di utilizzare giocatori di valore molto inferiore in altre zone del campo, andando così a risparmiare una grande quantità di crediti, che soprattutto in queste fasi di gioco tendono a scarseggiare.

Per quanto riguarda il giocatore della Serie A da utilizzare, invece, il consiglio è quello di puntare su un portiere, poiché è uno dei ruoli con meno collegamenti ad altri giocatori all’interno di un modulo come il 4-2-3-1 (2) ed è quindi quello che vi causerà meno problemi di intesa; inoltre, i portieri sono tra i giocatori più economici, e dovreste quindi puntare ad un estremo difensore con un overall piuttosto alto, in modo da risparmiare ulteriormente in altre zone del campo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per ottenere la Lealtà dei giocatori del vostro club. Avete già dato un'occhiata alla guida per guadagnare velocemente punti esperienza e salire di livello?