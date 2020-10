FIFA 21 Ultimate Team: come guadagnare velocemente punti esperienza XP

Grazie alla versione di prova disponibile ora per gli abbonati al servizio EA Play di Electronic Arts, gli appassionati hanno già potute mettere le mani sulla modalità Ultimate Team di FIFA 21, iniziando a completare obiettivi e accumulare le relative ricompense.

Come accadeva nello scorso capitolo della serie, anche quest’anno troverete una lunga lista di obiettivi da completare, dalla scadenza più o meno a breve termine, che vi forniranno alcuni interessanti bonus e, in alcuni casi, una certa quantità di XP. Quest’ultimi andranno ad accumularsi, e vi permetteranno di sbloccare progressivamente i 30 livelli dei progressi stagionali, ciascuno dei quali vi garantirà ricompense esclusive, tra oggetti di personalizzazione del club, pacchetti gratuiti, top player in prestito e non, e bonus di crediti. Alcune di queste ricompense potrebbero rivelarsi estremamente utili per la costruzione della vostra squadra dei sogni, ed è quindi fondamentale imparare alcuni piccoli trucchetti per riuscire a scalare i livelli prima del termine della stagione, di solito dalla durata compresa tra le quattro e le otto settimane.

Obiettivi Stagionali

Ogni nuova stagione porta con sé una serie di nuovi obiettivi da completare, di diversa natura e diversa durata. In particolare, tra gli obiettivi più remunerativi ci sono quelli giornalieri, che pur essendo molto semplici e veloci da completare (spesso vi richiederanno cose come giocare un paio di partite, acquistare un giocatore sul mercato o vincere una partita) forniscono tutti una certa quantità di XP. Per accumularne grandi quantità velocemente è quindi fondamentale controllare ogni giorno i nuovi obiettivi, operazione che potete effettuare anche dalla Web App o dalla Companion App di FIFA 21 e poi assicurarvi di completarle entro la scadenza: in questo modo riuscirete a racimolare fino a circa 500 XP ogni giorno, che potrebbero non sembrare molti a prima vista ma che diventano importantissimi soprattutto nelle prime fasi della stagione, quando i crediti scarseggiano ed è fondamentale scalare in fretta i livelli stagionali per ottenerne le ricompense.

Amichevoli e Squad Battles

Un’altra fonte importante di XP sono le Amichevoli Online e le Squad Battles: queste due modalità integrate in FIFA Ultimate Team vengono infatti spesso snobbate dalla stragrande maggioranza della community, poiché non portano bonus di crediti o ricompense particolari. Nonostante questo, esistono alcuni obiettivi che richiedono di effettuare diverse partite in Amichevoli e Squad Battles, e sono obiettivi piuttosto remunerativi dal punto di vista delle ricompense e dei punti esperienza per i livelli stagionali che forniscono al loro completamento. Per questo motivo dovreste dedicarvici una buona quantità di tempo, magari sfruttandole per testare alcuni nuovi giocatori o schemi di gioco.

Infine, non dimenticatevi di studiare gli obiettivi che vi rimangono da completare per cercare di combinarli il più possibile, in modo da sfruttare al massimo ogni partita. Ad esempio, se due diversi obiettivi vi richiedono, rispettivamente, di segnare un gol con un giocatore della Serie A e di segnare con un pallonetto, potrete completarli entrambi segnando un gol con un pallonetto utilizzando un giocatore della Serie A.

Vi ricordiamo che FIFA 21 uscirà ufficialmente il prossimo 9 ottobre, ma è possibile provarlo tramite il servizio in abbonamento EA Play, invece che tramite la consueta versione demo di FIFA 21. Sulle nostre pagine potete trovare anche la guida alle novità della modalità carriera di FIFA 21.