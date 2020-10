FIFA 21 Ultimate Team: come ottenere la lealtà dei giocatori

Tra i tanti fattori da considerare durante la creazione della propria squadra perfetta in FIFA Ultimate Team, uno dei più importanti è sicuramente l’intesa tra i giocatori, che può essere aumentata anche conquistandosi da Lealtà di ciascuno di loro.

La lealtà di un giocatore che fa parte della vostra squadra è rappresentata da un piccolo scudo posto nella parte inferiore della carta, e che può essere visualizzato quando si entra nella seconda visuale (premendo una volta verso destra la levetta analogica di destra del controller), la stessa che vi permette di visualizzare le caratteristiche secondarie del giocatore e il suo attuale livello di intesa. L’indicatore della Lealtà può essere di colore verde oppure grigio, a seconda che abbiate ottenuto oppure no, rispettivamente, la Lealtà del giocatore in questione: quando lo scudo è verde, l’intesa personale di quel giocatore viene aumentata di un punto, all’apparenza poco importante ma fondamentale in moltissime situazioni, soprattutto per quanto riguarda le Sfide Creazione Rosa. Vediamo quindi come ottenere la Lealtà di un giocatore.

Esistono due modi per ottenere lo scudo verde sulla carta di un giocatore. Il primo modo, nonché il più immediato, è quello di trovare il giocatore all’interno di un pacchetto di FUT: ogni giocatore che troverete nei pacchetti avrà infatti la Lealtà già attiva di default, e vi permetterà già da subito di avere il punto di intesa extra. Per quanto riguarda i giocatori che avete acquistato tramite le aste del mercato trasferimenti, invece, la Lealtà dovrà essere conquistata utilizzandoli all’interno di 10 partite, cosa che potrebbe rivelarsi piuttosto frustrante e lunga da portare a termine. Per cercare di rimediare a questo problema, potreste pensare di disconnettervi dalle partite subito dopo l’inizio, in modo tale da sfruttare il glitch presente in FIFA 20 che in queste situazioni contava la partita per aggiornare le statistiche dei singoli giocatori, ma non per le statistiche del vostro profilo. Tuttavia, questo glitch è stato reso inefficace su FIFA 21, almeno per il momento, anche a causa del fatto che le Stagioni Offline e le Partite Singole non sono ancora disponibili all’interno della modalità Ultimate Team, e non potrete quindi sfruttarle per ottenere velocemente la Lealtà dei vostri nuovi giocatori. L’unica opzione che vi rimane per eseguire questo glitch, è farlo durante le partite in Squad Battles: in questo caso, però, sarete costretti a sacrificare i premi settimanali di questa modalità, e probabilmente non vale la pena di farlo solamente in cambio di qualche punto di intesa.

Il modo più veloce che potete sfruttare per ottenere la Lealtà dei vostri giocatori senza sacrificare le ricompense delle Squad Battles, e senza essere costretti ad utilizzarli nelle partite che contano delle Division Rivals, è quindi affrontare le Squad Battles fino alla fine a difficoltà inferiori a quelle a cui siete abituati a giocare. Così facendo, potrete raggruppare una rosa di un massimo di 14 giocatori di cui avete bisogno di ottenere la Lealtà, e schierarli, tra titolari e riserve da far entrare a gara in corso, e affrontare comunque la partita serenamente. Per far scorrere il tempo più velocemente e risparmiare minuti preziosi, dovreste anche cercare di segnare il prima possibile in modo tale da portarvi in vantaggio, per poi fare possesso palla continuo fino alla fine della partita: così facendo ridurrete al minimo tutti i tempi morti che si verificano durante un match, tra replay e attese per calci piazzati e rimesse.

Vi ricordiamo che FIFA 21 uscirà ufficialmente il 9 ottobre, ma potete provarlo fin da ora abbonandovi al servizio EA Play di Electronic Arts, unico modo di testare il gioco prima del lancio vista l'assenza di una demo di FIFA 21. Sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per guadagnare velocemente punti esperienza in FIFA 2 e salire di livello.