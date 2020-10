FIFA 21 Ultimate Team: come ottenere il Pacchetto Ultimo Giorno

FIFA 21 è disponibile da oggi in accesso anticipato su PC, PS4 e Xbox One, per festeggiare il lancio del gioco EA presenta l'offerta Ultimo Giorno (ex Deadline Day) che permetterà di ottenere uno speciale pacchetto FUT rispettando determinate condizioni.

"Gioca FIFA 21 prima della fine del 9 Ottobre e potenzierai la tua squadra in FUT con un pacchetto Ultimo Giorno, contenente un oggetto dinamico Da Tenere d'Occhio in prestito per alcuni dei più grandi trasferimenti dell'estate ed un giocatore della Squadra della Settimana non scambiabile garantito!"

Tutto quello che dovrete fare per ricevere il Pacchetto Ultimo Giorno è giocare a FIFA 21 entro le 23:59 del 9 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Fatto questo riceverete il bonus Deadline Day entro il 16 ottobre che include "oggetti in prestito Da Tenere d'Occhio e l’oggetto non scambiabile giocatore Squadra della Settimana tramite un pacchetto giocatore singolo non scambiabile della Squadra della Settimana."

Su Everyeye.it trovate la recensione di FIFA 21, il nuovo gioco di calcio EA Sports è disponibile ora per coloro che hanno prenotato le edizioni Champions e Ultimate, dal 9 ottobre per tutti. L'offerta Pacchetto Ultimo Giorno è valida solamente per coloro che giocano con l'edizione completa, la versione di prova EA Play di FIFA 21 è dunque esclusa dall'iniziativa.