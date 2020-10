FIFA 21 Ultimate Team: come recuperare gli oggetti scartati

La rinnovata modalità Ultimate Team di FIFA 21 introduce alcune nuove possibilità e opzioni interessanti, non presenti nei capitoli precedenti della serie: tra queste troviamo anche la possibilità di recuperare gli oggetti scartati.

Vi sarà sicuramente capitato in passato di scartare senza volerlo alcuni giocatori o consumabili, magari perché presi dalla fretta non vi siete accorti di quello che stavate facendo, oppure perché avete semplicemente premuto un tasto sbagliato. Da oggi potete però stare più tranquilli da questo punto di vista, perché Electronic Arts ha deciso bene di inserire in FUT una nuova funzione che vi permetterà di recuperare gli oggetti scartati; vediamo quindi come funziona.

Per recuperare un oggetto scartato dovrete recarvi all’interno della Web App o della Companion App di FIFA 21, effettuare il login e, una volta entrati, dirigervi nella sezione Club del menu dell’applicazione. Qui troverete un grosso pulsante chiamato Recupero Oggetti Scartati, che una volta premuto vi porterà all’interno di una schermata in cui dovrete selezionare la data in cui avete scartato l’oggetto che vi interessa tramite il piccolo calendario posto in alto a sinistra: fatto ciò, l’applicazione vi mostrerà la lista di tutti i giocatori e gli oggetti scartati nella giornata che avete selezionato, e da questa lista potrete riscattare tutti gli oggetti che vi interessano. Naturalmente, affinché le operazioni vadano a buon fine dovrete assicurarvi di possedere un quantitativo di crediti almeno pari al valore di scarto dell’oggetto che volete recuperare (ad esempio, se avete scartato un giocatore per 350 crediti, per riscattarlo tramite la funzione di recupero dovrete spendere 350 crediti).

Ogni 31 giorni la lista degli oggetti che potete recuperare verrà azzerata, e tutti i giocatori e i consumabili non riscattati verranno definitivamente eliminati, diventando quindi irrecuperabili per sempre. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per ottenere la Lealtà dei giocatori del vostro club. Avete già dato un'occhiata alla guida per guadagnare velocemente punti esperienza e salire di livello?