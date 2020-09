FIFA 21 Ultimate Team: tutti i dettagli su sfide e giocatori Ones to Watch

Dalle pagine del sito ufficiale di FIFA 21, gli sviluppatori del nuovo simulatore calcistico targato EA Sports delineano il programma delle attività che coinvolgeranno gli appassionati di FIFA 21 Ultimate Team con i giocatori Ones to Watch.

Partendo dai riscontri ricevuti dagli utenti di FIFA 20, gli sviluppatori di Electronic Arts hanno deciso di dare continuità al programma OTW organizzando delle attività che coinvolgeranno i cosiddetti Giocatori da Tenere d'Occhio, ossia quegli atleti che vanteranno delle carte FUT "dinamiche" che si aggiorneranno in base alle prestazioni nel mondo reale.

I primi giocatori Ones to Watch di FIFA 21 saranno Werner e Ziyech del Chelsea, Bale del Tottenham, Odegaard del Real Madrid, Thiago Alcantara del Liverpool e Hakimi dell'Inter. La lista completa dei campioni che rientreranno nel Team 1 sarà svelata il 9 ottobre, in coincidenza dell'inizio della campagna di FIFA 21 FUT. Il secondo Team OTW verrà invece annunciato il 14 ottobre e lanciato il 16 dello stesso mese.

Chi ha deciso di prenotare la Ultimate Edition di FIFA 21 prima del 14 agosto, riceverà un oggetto OTW garantito (non scambiabile) in base alle tempistiche scelte per aprire tale pacchetto, ossia OTW Team 1 dal 9 al 16 ottobre, OTW Team 2 dal 16 al 21 ottobre o attingendo da entrambi i Team OTW dal 21 ottobre in poi.

Il valzer dei giocatori Ones to Watch partirà il 9 ottobre in coincidenza dell'uscita di FIFA 21 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento sulla Web App di FIFA 21, con tutti i dettagli sui contenuti e sulle tempistiche di accesso all'applicazione mobile.